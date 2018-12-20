Путин заявил о желании поехать в Карачаево-Черкесию покататься на лыжах

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Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Карачаево-Черкесию, чтобы покататься на лыжах.

"Мне бы очень хотелось это сделать, но я в любом случае вас поздравляю с развитием туристического дела. Республика развивается, это конкурентное преимущество республики в развитии курортов подобного рода", – подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность, что эта сфера будет развиваться и в дальнейшем.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на новый президентский срок и 14-я с 2001 года. На встречу с ним аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702.

Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча президента с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение Путина с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

