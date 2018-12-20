Путин заявил о желании поехать в Карачаево-Черкесию покататься на лыжах

Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Карачаево-Черкесию, чтобы покататься на лыжах.
"Мне бы очень хотелось это сделать, но я в любом случае вас поздравляю с развитием туристического дела. Республика развивается, это конкурентное преимущество республики в развитии курортов подобного рода", – подчеркнул глава государства.
Президент выразил уверенность, что эта сфера будет развиваться и в дальнейшем.
Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на новый президентский срок и 14-я с 2001 года. На встречу с ним аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702.
Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча президента с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение Путина с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.