Путин высказался об ответственности в интернете

Если есть ответственность вне интернета, то она должна существовать и в интернет-пространстве. Такое заявление Владимир Путин сделал на ежегодной большой пресс-конференции в ответ на вопрос Интерфакса о законопроекте, ужесточающем ответственность за неуважительные высказывания об органах власти в Сети.
Глава государства напомнил, что сейчас интернет проник во все сферы жизни россиян, поэтому поведение вне интернета ничем не отличается от того, что человек делает в Сети. "Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете", – подчеркнул Путин.
По словам президента России, во всех странах мира существует ответственность за поругание флага и других государственных символов. "Нужно с уважением относиться к своей стране", – подытожил Путин.
14-я большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ – 1702 журналиста. Трансляцию ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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