Тяжелобольному юноше из Башкирии устроили экскурсию по президентскому самолету

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного 15-летнего Арслана Каипкулова, мечтавшего снять видеоролик про борт номер 1 – Ил-96-300.
Во вторник Арслан прилетел с мамой из Башкирии, и ему организовали экскурсию по самолету президента. "Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", – сказал юноша.
До этого президент РФ помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм".
Затем осуществилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Ему организовали экскурсию на вертолете.
Еще раньше воплотилась в жизнь мечта 17-летней Регины – она взяла интервью у президента РФ.
5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказал президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей.
Чтобы исполнить желание ребенка, нужно выбрать конверт, прикрепленный к стенду. Путин забрал все пять конвертов, размещенных на стенде.
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