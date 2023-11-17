Президент Австрии заявил, что укусивший его пес перенервничал

Фото: телеграм-канал Readovka

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя инцидент с собакой по кличке Кодруц главы Молдавии Майи Санду, заявил, что пес покусал его на фоне стресса. Об этом он сказал в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.

"Я понимаю, почему его переполнили эмоции. Он перенервничал из-за того, что был окружен людьми", – сказал политик.

Вместе с этим Ван дер Беллен добавил, что в знак любви к собакам подарил псу плюшевого медвежонка.

Инцидент произошел накануне на территории администрации президента Молдавии. Глава Австрии хотел погладить пса, но тот укусил его за руку. После этого ему пришлось заклеить место укуса пластырем.

Санду взяла собаку с улицы после того, как она прибилась к зданию администрации президента. У Кодруц нет одной лапы.

