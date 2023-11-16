Пес президента Молдавии укусил главу Австрии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/maia.sandu

Пес Кодруц, которого президент Молдавии Майя Санду недавно взяла, укусил главу Австрии Александера Ван дер Беллена. Об этом сообщил телеканал "ТВР-Молдова".

Уточняется, что инцидент произошел после встречи лидеров в Кишиневе, когда они прогуливались во дворе администрации президента. Глава Австрии хотел погладить пса, но тот укусил его за руку.

В результате лидер Австрии пришел на встречу с председателем молдавского парламента с пластырем на руке. Сразу после переговоров Ван дер Беллен написал на своей странице в одной из социальных сетей, что Кишинев должен проводить реформы, чтобы вступление в Евросоюз стало возможным.

По данным телеканала, собаку президента взяли под опеку после того, как ее сбила машина.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что результаты муниципальных выборов в Молдавии еще раз подтвердили, что многие жители этой страны хотят развития отношений с Россией.

Так он прокомментировал слова главы Молдавии Санду, которая обвинила РФ в неуважении интересов граждан республики. Она также подчеркнула, что Кишиневу больше нечего обсуждать с Москвой.

На прошедших муниципальных выборах правящая партия Молдавии не получила большинства голосов почти в половине регионов, а в других она опередила оппозицию с небольшим отрывом. Кроме того, в нескольких городах, в том числе Кишиневе, мэрами будут кандидаты не от партии Санду.

Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа