Пермский кот Крошик умер в ночь на 27 октября

Фото: vk.com/Группа памяти кота Крошика...

Пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов, ушел из жизни в ночь на 27 октября. Об этом представители прюта, подопечным которого был кот, рассказали в группе в социальной сети "ВКонтакте", посвященной памяти животного.

Накануне Крошик стал задыхаться, хотя до этого ветеринары не замечали у него признаков одышки. Животное поместили в кислородную камеру в кратчашие сроки, но его состояние продолжило ухудшаться. Врачи не смогли спасти его, даже прибегнув к реанимационным действиям.

По предварительным данным, у кота выявили множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. В ближайшее время тело кота планируется направить на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Затем его прах будет развеян.

Представители приюта пояснили, что такое тщательное выяснение причины, по которой их подопечный ушел из жизни, является стандартным протоколом.

Вместе с тем денежные средства, оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации Крошика, приют собирается отправить в Фонд экстренной помощи Матроскина. В сумме остаток равен 179 840 рублей. Тем не менее, представители приюта заявили о готовности вернуть пожертвование, сделанное в поддержку Крошика, тем благотворителям, которые этого захотят.

"По отдельности каждая болезнь Крошика не так страшна. Но страшное ожирение и внутренние кровотечение сделали свое дело... Крошик, прости, что не смогли помочь тебе. Наши сердца разбиты навсегда", – высказались в приюте.

Волонтеры нашли кота в подвале больницы в начале сентября. Согласно данным благотворительной организации, он перестал ходить, потому что его раскормили хозяева.

Тогда было принято решение отправить его на лечение в реабилитационный центр, где он смог похудеть почти на три килограмма. По данным центра, 27 августа Крошик весил 17 килограммов; 13 сентября – 15,9; 23 сентября – 15; 7 октября – 14,8; 21 октября – 14,2.