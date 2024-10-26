Пермский кот Крошик, весивший 17 кг, был помещен в кислородную камеру

Фото: vk.com/cat_kroshik

Пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов, был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как начал задыхаться. Об этом рассказали в приюте, подопечным которого является животное.

Отмечается, что на данный момент состояние Крошика стабильно тяжелое, он находится в кислородной камере.

"Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы – печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование", – говорится в сообщении приюта.

Крошика нашли волонтеры в подвале больницы. Согласно данным благотворительной организации, он перестал ходить, потому что его раскормили хозяева. Тогда было принято решение отправить его на лечение в реабилитационный центр, где он смог похудеть почти на три килограмма. По данным центра, 27 августа Крошик весил 17 килограммов; 13 сентября – 15,9; 23 сентября – 15; 7 октября – 14,8; 21 октября – 14,2.