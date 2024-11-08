08 ноября, 16:33Общество
Пингвин из Антарктиды проплыл 3 400 километров ради еды и оказался в Австралии
Фото: dbca.wa.gov.au
Императорский пингвин проплыл из Антарктиды в Австралию 3 400 километров ради еды, передает телеканал ABC News.
Пингвин получил кличку Гас. Сотрудница центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф рассказала, что его нашли недавно в городе Денмарке на побережье в Австралии. Специалисты попытались его посадить в машину, чтобы отвезти на осмотр, но пингвин не захотел залезать на сиденье, поэтому сотрудники центра заманили его в переноску.
Первоначальное обследование Гаса показало, что он истощен. Он весил чуть больше 20 килограммов, что является очень маленьким значением – этот вид пингвинов весит обычно около 40 килограммов.
В СМИ уточнили, что пингвин останется под присмотром врачей, пока не наберет вес.
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