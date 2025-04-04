ОЖД: забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон

Забежавшая в электричку в Ленинградской области собака Блюм, поиски которой осуществлялись на протяжении двух дней, сама выбежала из вагона. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В ОЖД указали, что эту информацию подтверждают кадры с видеорегистратора. На ролике видно, что собака была без поводка и никто ее не выгонял из поезда. Животное выбежало на улицу после того, как открылись двери для посадки пассажиров.

Щенок ивисской борзой потерялся 1 апреля. Владелец пса рассказал, что животное сбежало из дома, а потом село в электропоезд.

В некоторых телеграм-каналах заявляли, что ее якобы сперва хотел выгнать один из пассажиров, но потом это сделал охранник подвижного состава РЖД. Спустя время собаку нашли на территории гаражного корпоратива в Ленинградской области в 20 километрах от дома.

Хозяйка Блюма поблагодарила всех тех, кто участвовал в поисках. Женщина сообщила, что пес чувствует себя нормально и находится дома.

