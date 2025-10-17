В Москве пойман один из сбежавших от хозяина попугаев

В Москве поймали одного из двух сбежавших от хозяина попугаев, сообщает телеграм-канал "112".

Александрийский и индийский попугаи улетели из дома два месяца назад. Экзотических птиц заметили в Бабушкинском районе. Днем они сидели на ветках деревьев, а ночью улетали в частные и дворовые голубятни. Они также не подпускали к себе людей, которые пытались их спасти.

Для поимки одной из птиц сотрудники местного хосписа поставили клетку с другими попугаями в качестве приманки. Местные жители и волонтеры разыскивают вторую птицу. Они выразили надежду, что в скором времени пернатые встретятся.

Тем временем в ТиНАО жители ЖК "Рассказово" пожаловались , что стекла припаркованных во дворе машин начали разбивать вороны. Очевидцы видели, как птицы сбрасывали камни и орехи на машины с крыш домов.

Однако некоторые граждане отнеслись к этой версии скептически, предположив, что камни от воронов – это просто прикрытие для чьих-то целенаправленных действий.