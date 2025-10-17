17 октября, 14:25Город
В Москве пойман один из сбежавших от хозяина попугаев
Александрийский и индийский попугаи улетели из дома два месяца назад. Экзотических птиц заметили в Бабушкинском районе. Днем они сидели на ветках деревьев, а ночью улетали в частные и дворовые голубятни. Они также не подпускали к себе людей, которые пытались их спасти.
Для поимки одной из птиц сотрудники местного хосписа поставили клетку с другими попугаями в качестве приманки. Местные жители и волонтеры разыскивают вторую птицу. Они выразили надежду, что в скором времени пернатые встретятся.
