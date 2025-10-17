Вороны начали разбивать камнями авто в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жители ЖК "Рассказово" пожаловались, что кто-то начал разбивать стекла их машин, стоящих во дворе. Виновниками оказались вороны, рассказали очевидцы в беседе с Москвой 24.

Выяснилось, что птицы сбрасывают камни и орехи на лобовые стекла машин с крыш домов.

"Сегодня сам видел, как ворона скинула камень во дворе 5-го дома. Они с крыши дома берут и, пролетая, кидают. Кто бы такое сказал – не поверил бы", – поделился местный житель.

Другой очевидец рассказал, что стал свидетелем "вандализма", когда гулял с собакой. Ворона сбросила орех с крыши в районе 7-го дома.

"Повезло, что не никого не было и на авто не уронила", – отметил собеседник редакции.

Комментируя ситуацию, орнитолог Вадим Мишин обратил внимание, что вороны являются социальными птицами. Он назвал их очень разумными и хитрыми.

"Одним из проявлений интеллекта у животных является возможность шкодить. То есть вороны нас просто-напросто дразнят", – пояснил Мишин.

Тем не менее некоторые из жителей ЖК отнеслись к этой версии скептически, предположив, что камни от птиц – это просто прикрытие для чьих-то целенаправленных действий.

"Кому-то просто выгодно все это мутить при действиях, которые разворачиваются в нашем ЖК", – поделился местный житель.

Ранее жители Люберец пожаловались на ворон, закидавших камнями их самих и припаркованные во дворе машины. Один из очевидцев заявил, что поврежденными оказались около 7–8 автомобилей. Кроме того, он несколько раз видел, как птицы кидали рядом с людьми камни.