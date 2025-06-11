Орнитолог Чернова объяснила, как действовать при нападении чайки

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Спастись от нападения чайки можно, подняв палку или любой другой длинный предмет над головой. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

Ранее СМИ сообщили, что чайка рассекла затылок и вырвала волосы туристке во время посещения маяка Анива на Сахалине. Из-за открывшегося кровотечения женщине понадобилась медицинская помощь.

По мнению Черновой, такая ситуация – большая редкость.





Елена Чернова сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Чайки, как и большинство других птиц, почти никогда не нападают на человека. Если такое и происходит, то практически всегда лишь по одной причине: они чувствуют, что существует угроза для их птенцов.

"В остальных случаях птице на такое сложно решиться: человек намного больше, и если вступить с ним в неравную схватку, можно погибнуть. Поэтому даже обнаглевшие чайки в приморских городах, привыкшие рассматривать людей как пищевой ресурс и вырывающие еду из рук, не склонны нападать", – отметила эксперт.

Если птица начала тревожно летать вокруг человека или даже налетать на него, скорее всего, рядом гнездо и нужно уйти от этого места подальше, посоветовала орнитолог.

"Также советую поскорее взять какую-нибудь палку или любой другой длинный предмет, и поднять его над головой. Это связано с тем, что птицы предпочитают бить в самую верхнюю точку объекта, который атакуют", – пояснила Чернова.

Ранее Московская область заняла седьмое место в рейтинге "соловьиных" регионов страны. Тройку лидеров же составили Калужская, Курская и Рязанская области соответственно.

