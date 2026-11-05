Двое мотоциклистов заблудились в горах Крыма из-за тумана

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Двое мужчин на мотоциклах потеряли ориентир во время поездки к плато Караби-яйла из-за резко ухудшившейся видимости, сообщили в МЧС Крыма.

Мотоциклисты выехали из поселка Приветное, расположенного в городском округе Алушта. В лесу их застал туман, из-за которого они не смогли самостоятельно продолжить путь.

Информация о пропавших поступила спасателям накануне вечером. Их обнаружили сотрудники Белогорского поисково-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Медицинская помощь мужчинам не потребовалась, после этого специалисты сопроводили их в Белогорск.

В МЧС напомнили, что осенью в горах часто опускается туман, поэтому перед походами и поездками важно проверять прогноз погоды. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее в Подмосковье спасатели нашли двух грибников, которые провели ночь в лесу после того, как сбились с пути в Дмитровском округе. Мужчины заблудились возле деревни Астрецово, а утром обратились за помощью. Поиски осложнил сильный дождь, однако спустя четыре часа пропавших обнаружили и доставили домой в Яхрому.