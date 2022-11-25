Аналитик дал прогноз по ценам на нефть в ближайшее время

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о ценах на нефть в ближайшее время. Об этом сообщает RT.

По его словам, в краткосрочной перспективе цены на топливо, скорее всего, будут падать.

Юшков отметил, что сейчас началось подведение итогов 2022 года, а также составление прогнозов на 2023 год.

"И когда отслеживают динамику экономического развития, как в отдельных странах, так и в глобальной экономике, то все видят снижение динамики и постепенный переход к рецессии", – сказал он.

Юшков отметил, что это означает снижение производства товаров и перевозок, которые сделают нефтепродукты менее востребованными.

"Такие сейчас царят настроения, поэтому я думаю, что в ближайшее время нефть будет дешеветь, либо останется на том уровне, что и сейчас, но вверх она вряд ли сейчас пойдет", – добавил аналитик.

Ранее глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что Россия должна увеличить объемы нефтепереработки и оперативно переориентироваться на новые рынки в связи с планами Евросоюза по введению предельной цены на российское сырье.

24 ноября стало известно, что большинство членов ЕС не согласовали общую позицию по потолку цен на российскую нефть.

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