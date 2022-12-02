Введение потолка цен на нефть может увеличить доходы России – OilPrice

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Если Запад введет ограничения на нефть из России, то это не лишит страну сырьевых доходов, а приумножит их, считает обозреватель Oil Price Ирина Слав.

Она напомнила, что в Евросоюзе в настоящее время обсуждают планку в 65–70 долларов за баррель, что сопоставимо с нынешними ценами на российскую нефть. Поэтому, указала эксперт, это не окажет никакого влияния на Москву, но посеет разногласия в странах ЕС.

"Тем не менее, для ЕС вопрос кажется более или менее решенным: Польша не сдвинется с места в своем требовании о более низком пределе, а Греция и Кипр вряд ли откажутся защищать свою судоходную отрасль – гипотетически – с помощью более высокого уровня", – написала Слав.

Автор статьи также напомнила, что Россия предостерегла от введения ценового потолка и предупредила, что прекратит поставки в государства, поддержавшие эту меру.

"И если Россия выполнит свое обещание приостановить продажи <...>, она может даже получить больше доходов от своей нефти", – говорится в публикации.

Ранее заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель. При этом он уточнил, что иногда будет проводиться пересмотр уровня цены.

Как подчеркивал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, позиция России остается прежней: Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.



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