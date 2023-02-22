Великобритания заявила, что не станет отправлять свои войска на Украину

Фото: ТАСС/AP/Sergei Stepanov

Госминистр Великобритании по Европе Лео Докерти сообщил, что Соединенное Королевство не отправит своих военных на украинскую территорию. Об этом он сказал в рамках своего визита в Баку.

"Британия не будет отправлять армию на Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчеркивалось", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Великобритания и Украина обсуждают возможность открыть совместные предприятия для производства британских вооружений на украинской территории. Сообщалось, что стороны хотят добиться подписания совместных контрактов.

Подобные переговоры с Киевом проводят многие предприятия Европы, но именно Лондон хочет стать первым.



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