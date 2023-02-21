В Италии не исключают отправки Киеву ракет дальнего радиуса действия – СМИ

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Представители правительства Италии заявили, что не исключают возможность передачи в будущем Киеву ракет дальнего радиуса действия. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Согласно материалам газеты, власти страны прорабатывают новый межведомственный декрет о военной помощи Киеву, в который могут войти беспилотники. При этом в издании подчеркивается, что запасы оружия у Италии невелики, и поставки для Киева не будут затрагивать резервы для обороны национальной территории.

Источники в Минобороны Италии, тем не менее, заявили газете, что еще существует возможность удовлетворить запросы Киева на поставки оружия.

"Будут другие виды оружия", – заявил газете представитель правительства Италии.

Ранее в МИД Италии заявили, что не будут против создания специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. Глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни также сообщил, что Италия никогда не отправляла вооружение Киеву для ударов по российским территориям и не объявляла войну России.

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