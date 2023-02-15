Политик сообщил о поддержке итальянцами слов Берлускони о Зеленском

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Слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о президенте Украины Владимире Зеленском отражают мнение всего населения страны. Об этом заявил член регионального совета итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.

"Сегодня я слышал от многих людей, что они поддерживают его заявление", – приводит его слова РИА Новости.

Политик обратил внимание, что граждане Италии выступают против украинского конфликта и поставок вооружений Киеву.

При этом, как отметил сам Вальдегамбери, для решения украинского конфликта необходимо участие третьей стороны. Подобная возможность, по его мнению, была у Европы, однако она ее упустила, и теперь за это заплатит.

Ранее Берлускони заявил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский перестал бы нападать на автономные республики, то России не пришлось бы проводить спецоперацию. Он также призвал американского лидера Джо Байдена предложить Зеленскому план по восстановлению страны в обмен на окончание конфликта.



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