В МИД Италии допустили создание спецтрибунала по военным преступлениям на Украине

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МИД Италии не будет против создания специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. Об этом сообщает издание Ansa со ссылкой на слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Таяни напомнил, что убивать безоружное население – это военное преступление. Также политик добавил, что Италия никогда не объявляла войну России и не отправляла вооружение Киеву для ударов по российским территориям.

Ранее бывший председатель правительства Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал президента США Джо Байдена предложить Киеву план по восстановлению страны в обмен на окончание конфликта. По его словам, в случае согласия Зеленского на подобные условия, Вашингтон должен будет перестать поставлять вооружения на Украину.

До этого Антонио Таяни заявил, что Европа начнет побуждать Украину к переговорам только после того, как Россия прекратит бомбардировки. Он добавил, что мирное соглашение между странами будет возможно только при завершении Россией спецоперации.

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