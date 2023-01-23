В Италии назвали условие, при котором Европа начнет склонять Киев к переговорам

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Европа начнет побуждать Украину к переговорам только после того, как Россия прекратит бомбардировки. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Только если Москва решит прекратить бомбардировки гражданских и стратегических объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры", – сказал министр.

При этом мирное соглашение между странами, отмечает он, будет возможно только при завершении Россией спецоперации. В то же время Таяни заметил, что Италия по-прежнему привержена своим обязательствам по оказанию помощи украинской стороне.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2–3 недели станут решающими для конфликта на Украине и определят будущее Европы. По его словам, Евросоюзу важно и дальше продолжать предоставлять Киеву всю необходимую помощь.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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