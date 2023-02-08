Экс-премьер Италии не увидел перспектив дипломатического решения украинского конфликта

Фото: ТАСС/ЕРА/FABIO FRUSTACI

Бывший председатель правительства Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что не видит никаких перспектив дипломатического решения по украинскому конфликту. Об этом информирует агентство АНСА.

"Я очень обеспокоен, потому что не вижу на горизонте никакой перспективы дипломатического решения", – заявил Берлускони.

Он добавил, что противостояние на Украине представляет собой бессмысленную бойню, за которую Киев платит высокую цену через кровопролития и разрушения. Кроме того, Берлускони уверен, что конфликт приведет страну к рецессии и экономическому кризису.

До этого Берлускони поделился, что он расстроен фактом отсутствия мирных решений для урегулирования противостояния на Украине. Сенатор подчеркнул, что Италия находится на стороне Запада, Европы и НАТО.



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