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21 апреля, 12:20

Культура

Актер Пермяков опроверг слухи об ухудшении самочувствия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер театра и кино Владимир Пермяков опроверг информацию об ухудшении здоровья. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Ранее в телеграм-канале Shot утверждали, что артист обращался за медицинской помощью из-за болей в сердце и спине, а диагностированный диабет вынудил его изменить рацион.

"Да нет, это я комиссию проходил, чувствую себя хорошо, прекрасно", – заявил Пермяков.

Он поделился, что недавно завершил работу над пьесой о любви и вере в Боге. По его словам, профессиональное сообщество уже положительно отозвалось о данном произведении.

"Слышали, наверное, что священники призывают нас молиться за Россию сейчас. Только Бог может разрулить все эти проблемы, которые создали нам наши враги", – подчеркнул Пермяков.

Ранее в телеграм-канале Shot утверждали, что артист обращался за медицинской помощью из-за болей в сердце и спине, а диагностированный диабет вынудил его изменить рацион.

До этого в СМИ появлялась информация об ухудшении самочувствия певицы Марины Хлебниковой. Концертный директор Данила Прайс опроверг слухи.

Также сын Елены Яковлевой Денис Шальных опроверг сообщения о госпитализации матери. Он раскритиковал СМИ за распространение недостоверной информации.

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