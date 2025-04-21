21 апреля, 12:20Культура
Актер Пермяков опроверг слухи об ухудшении самочувствия
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Актер театра и кино Владимир Пермяков опроверг информацию об ухудшении здоровья. Об этом он рассказал телеканалу "360".
Ранее в телеграм-канале Shot утверждали, что артист обращался за медицинской помощью из-за болей в сердце и спине, а диагностированный диабет вынудил его изменить рацион.
"Да нет, это я комиссию проходил, чувствую себя хорошо, прекрасно", – заявил Пермяков.
Он поделился, что недавно завершил работу над пьесой о любви и вере в Боге. По его словам, профессиональное сообщество уже положительно отозвалось о данном произведении.
"Слышали, наверное, что священники призывают нас молиться за Россию сейчас. Только Бог может разрулить все эти проблемы, которые создали нам наши враги", – подчеркнул Пермяков.
Ранее в телеграм-канале Shot утверждали, что артист обращался за медицинской помощью из-за болей в сердце и спине, а диагностированный диабет вынудил его изменить рацион.
До этого в СМИ появлялась информация об ухудшении самочувствия певицы Марины Хлебниковой. Концертный директор Данила Прайс опроверг слухи.
Также сын Елены Яковлевой Денис Шальных опроверг сообщения о госпитализации матери. Он раскритиковал СМИ за распространение недостоверной информации.