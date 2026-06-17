Пенсионер зарубил топором спящего сына после ссоры в Калужской области

Фото: МАХ/"Калужский Следком"

В Калужской области 75-летний пенсионер зарубил спящего сына топором, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным расследования, 16 июня в Малоярославце мужчина воспользовался беспомощным состоянием сына и несколько раз ударил его топором. Потерпевший погиб на месте.

Злоумышленник задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, которые необходимы, чтобы закрепить доказательственную базу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли орудие преступления. В дальнейшем будет проведен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

Деятельность правоохранительных органов координируется прокуратурой Малоярославецкого района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области. Расследование дела находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее в подмосковных Люберцах был арестован 42‑летний местный житель. Инцидент произошел возле подъезда дома на улице Дружбы: мужчина вступил в конфликт с двумя незнакомцами из‑за шума. Затем он поднялся в свою квартиру, взял ружье и произвел не менее трех выстрелов в сторону потерпевших.

Пострадавшие были госпитализированы, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек.

