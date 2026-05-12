В МИД заявили, что предложение РФ по АЭС закроет нужды Армении на "век вперед"

Госкорпорация "Росатом" предлагала Армении проект АЭС большой мощности, которая закрыла бы потребности республики на "век вперед". Об этом в беседе с ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

"При этом она (АЭС. – Прим. ред.) обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что, помимо прочего, значительно бы подстегнуло рост промышленности страны", – отметил дипломат.

Калугин подчеркнул, что Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и всегда может передать Армении свои наработки и опыт в сфере энергетики и цифровизации.

По словам дипломата, Москва нацелена на совместное взаимообогащающее сотрудничество с Ереваном, так как именно такая модель заложена в интеграционных объединениях – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее заявил, что Армению ждет рост цен в случае выхода государства из ЕАЭС. Кроме того, политик напомнил об экономических и социальных проблемах Евросоюза и сравнил вступление в него с покупкой билета на "Титаник".