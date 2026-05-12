12 мая, 17:26

В МИД заявили, что предложение РФ по АЭС закроет нужды Армении на "век вперед"

Фото: 123RF.com/sawatburarat

Госкорпорация "Росатом" предлагала Армении проект АЭС большой мощности, которая закрыла бы потребности республики на "век вперед". Об этом в беседе с ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

"При этом она (АЭС. – Прим. ред.) обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что, помимо прочего, значительно бы подстегнуло рост промышленности страны", – отметил дипломат.

Калугин подчеркнул, что Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и всегда может передать Армении свои наработки и опыт в сфере энергетики и цифровизации.

По словам дипломата, Москва нацелена на совместное взаимообогащающее сотрудничество с Ереваном, так как именно такая модель заложена в интеграционных объединениях – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее заявил, что Армению ждет рост цен в случае выхода государства из ЕАЭС. Кроме того, политик напомнил об экономических и социальных проблемах Евросоюза и сравнил вступление в него с покупкой билета на "Титаник".

