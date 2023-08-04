Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию в августе

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Владимир Путин может посетить Турцию в августе, однако точной даты пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе", – отметил он.

Лидер страны также заявил, что Турция планирует перерабатывать в муку зерно РФ, которое будет отправляться через Черное море. Эрдоган добавил, что государство на одной стороне с РФ.

До этого Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение встретиться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что место встречи и сроки ее проведения будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию государства в связи с прекращением зерновой сделки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу политиков, сообщил о договоренности между Путиным и Эрдоганом определить дату и место встречи в ближайшее время. По его информации, местом встречи необязательно будет Турция, детали будут обсуждаться. Однако Эрдоган пригласил российского президента к себе.

Ранее также сообщалось, что Турция не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Россией в ходе встречи двух лидеров.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки