22 января, 19:42

Технологии
Что известно о возможной блокировке мессенджера Telegram в России

"Публикуют вранье": могут ли заблокировать Telegram в России

В России начали частично блокировать мессенджер Telegram, рассказали в Совете Федерации и Общественной палате. На этом фоне пользователи жалуются на проблемы с загрузкой видео. Что ждет платформу в будущем, разбиралась Москва 24.

Нарушает законодательство?

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В январе 2026 года российские пользователи Telegram пожаловались на замедление загрузки видео. В ответ на это зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин заявил, что власти последовательно вводят меры против мессенджера.

По его словам, эти шаги связаны с отказом платформы выполнять требования по предотвращению преступлений. Иностранные мессенджеры, включая Telegram, активно используются злоумышленниками для организации терактов, мошенничества и других преступлений, направленных против России и ее граждан, объяснил сенатор.

Изначально в Роскомнадзоре опровергли введение ограничений. Однако после комментария Шейкина в ведомстве заявили порталу MSK1.RU, что сенатор дал "исчерпывающую" информацию и они сами не раз публиковали подобные сведения.

В разговоре с НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил замедление работы мессенджера. По его словам, руководство Telegram не выполняет требования российского законодательства.

"То, что Telegram взаимодействует с правительством (РФ. – Прим. ред.), – это хорошо, это приветствуется. Но надо выполнять весь комплекс мер. Например, по-прежнему есть анонимные телеграм-каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ", – подчеркнул депутат.

Такие каналы публикуют откровенное вранье и искажение фактов, это целая сеть телеграм-каналов, абсолютно незаконная и нелегальная информация. Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация. Разгоняется через каналы определенная информация, на основе которой происходит покупка и продажа акций на бирже, что приводит тоже к манипуляциям. Это все на самом деле очень серьезно.
Андрей Свинцов
зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

При этом ранее в Telegram были отключены аудио- и видеозвонки на территории России из-за их использования для обмана жителей страны. Впоследствии начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что запрет помог сократить число киберпреступлений.

В то же время за 2025 год жертвами злоумышленников стали российские пенсионеры, общая сумма потерь которых достигла 400 миллиардов рублей. По словам Новикова, эти деньги мошенники отправили в том числе на нужды украинской армии.

Блокировать нельзя оставить

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Угрозы полной блокировки Telegram в России не будет, если его руководство продолжит соблюдать российское законодательство и поддерживать конструктивный диалог с регуляторами. Об этом РИА Новости заявил член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

"В России существует национальный мессенджер Мax, который обладает схожим функционалом, в котором точно так же представлены и органы власти, и, соответственно, лидеры мнений. Поэтому без инструмента коммуникации государство и российское общество точно не останутся", – сказал Гаспарян, выразив надежду, что Telegram будет выполнять законы РФ и останется на рынке.

При этом конструктивный диалог между администрацией платформы и властями РФ был налажен еще с ноября 2024 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Игоря Бедерова.

К сегодняшнему дню налажено четкое взаимодействие между государственными органами и руководством Telegram. Процесс взаимодействия достаточно прост и прозрачен. Сотрудники правоохранительных органов направляют запросы через специального бота t.me/SearchReport, передавая туда сканы судебных решений.
Игорь Бедеров
эксперт по информационной безопасности

Также Бедеров пояснил, что мессенджер быстро обрабатывает эти обращения и передает правоохранителям информацию о нарушителях. Аналогичная схема, по его словам, действует и для удаления опасного контента: после получения судебного решения Роскомнадзор согласует с администрацией Telegram блокировку канала или конкретного сообщения.

Таким образом, текущий уровень сотрудничества позволяет эффективно бороться с правонарушениями в мессенджере, не прибегая к крайним мерам, заключил эксперт.

Однако член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров отметил, что Россия может и дальше вводить меры в отношении платформы, если она не будет соблюдать российское законодательство. Пока же в Telegram продолжает распространять противоправный контент, указал он.

При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков запустил кампанию против блокировки Telegram в России. В частности, депутат предложил подписать петицию на этот счет, а также открытое письмо к основателю мессенджера Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в РФ. По его мнению, большой отклик на кампанию покажет, что платформа очень нужна россиянам.

Зудакова Татьяна

технологииистории

