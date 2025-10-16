Путин утвердил новую Концепцию миграционной политики в РФ до 2030 года

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новая Концепция разбита на 9 разделов и 46 пунктов. Ее результатами должны стать: уменьшение количества нелегальных мигрантов в России, снижение уровня преступности с участием иностранцев и доли детей мигрантов, которые не посещают школы.

В документе отмечается, что Концепция принималась на основе анализа практики регулирования въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства, условий их пребывания и проживания в стране, практики миграционного учета, получения временного убежища и приобретения российского гражданства, понимания национальных и глобальных проблем международной миграции.

Текущая Концепция государственной миграционной политики принималась в 2018 году. Ее действие истекает к концу 2025 года.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что мигранты должны соблюдать законы и правила пребывания в России. Он отметил, что в сфере миграции много проблем, на которые указывают российские граждане.

Также президент отмечал, что власть не должна делать вид, что проблем в области миграции не существует. По его словам, это "чувствительная" тема, однако эти вопросы нужно решать и "постоянно" держать в поле зрения.