Фото: ТАСС/Александр Щербак

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с употреблением допинга российским фигуристом. Об этом она сообщила Москве 24.

Парламентарий уточнила, что всех российских спортсменов полностью контролируют и тестируют.

"Пока что мы комментируем сплетни. Некая журналистка заподозрила, почему награждение переносится. Ситуация отдаленно напоминает выпады норвежских СМИ в сторону россиян, заявивших, что россияне отбирают наши медали и не должны быть на Олимпиаде", – заявила Журова.

Депутат выразила недоумение, почему вопрос допинга имеет отношение к Александру Большунову или Александру Терентьеву.



Светлана Журова депутат Госдумы Сейчас надумывают все для того, чтобы информационную утку с допингом, которая устойчиво закрепилась за Россией, выпустить. И чтобы она летала в интернет-пространстве, как и информация о том, что Россия напала на Украину.

По ее словам, самое неприятное в этой ситуации – состояние российских спортсменов. Фигуристы должны были получить золотую медаль и спокойно готовиться дальше, однако теперь они находятся в напряжении и не знают, когда будет награждение и будет ли оно вообще, пояснила парламентарий.

"Всем другим странам дали надежду, у них другое состояние психологическое. А у наших ребят пытаются таким образом отобрать медаль, которую еще даже не дали", – заявила депутат, подчеркнув, что это очень нечестная игра.

При этом, как отметила Журова, никто и нигде не говорит, что есть претензии именно к российской стороне. Награды выиграли три страны, любой из этих спортсменов мог на данный момент быть тем, из-за кого задерживают это награждение. Ни в одном источнике официальном не звучит, что это Россия, подчеркнула депутат.

Российская фигуристка Волосожар прокомментировала слухи о допинг-тестах

Касаемо причины молчания официальных лиц и спортивных функционеров, Журова высказала мнение, что они не могут разглашать медицинскую тайну.

"А тайна называется терапевтическое разрешение. Если у кого-то из спортсменов, я говорю не про российских, а про весь пьедестал, например, нашла какие-то вещества ВАДА, то у ВАДА нет напрямую доступа к терапевтическим разрешениям спортсмена. Это есть только у Международной федерации. И если у спортсмена есть какие-то допуски по его лекарствам, которые он использует, он об этом сообщает в Международную федерацию, ВАДА и МОК об этом не знают", – пояснила парламентарий.

Она уточнила, что ВАДА, которая делает анализ, может найти или не найти в пробе запрещенные препараты, а врачебную тайну рассказывают только при обращении ВАДА в Международную федерацию при положительной пробе. Тогда ВАДА рассказывают, почему у конкретного спортсмена нашли тот или иной компонент. Кроме того, как рассказала депутат, данный процесс требует времени. То есть после обращения ВАДА Международная федерация принимает окончательно решение, подтвердить этот положительный тест или не подтвердить.

"ВАДА без международной федерации отдельно это решение не принимает, если только она не подает в суд в CAS. Когда, например, ей федерация отказала, потому что считает, что основания у этого спортсмена принимать препарат были, а ВАДА говорит, что ей это не нравится, тогда идут судебные процессы. Но изначально у них этих данных нет. Это медицинская тайна. Поэтому почему они сейчас всему миру это рассказывают? Они не имеют права это рассказывать", – пояснила депутат Госдумы.

Парламентарий объяснила, что все сведения у Международной федерации есть еще до начала Олимпийских игр. Однако есть такой нюанс: если у спортсмена произошла микротравма, он во время соревнований обращается в комиссию и предупреждает о том, что ему по показаниям необходимо сделать некий препарат, после же комиссия одобряет это или нет. Если она говорит да, то документы, по словам депутата, готовились непосредственно на Олимпиаде.

"Допускаю, что это могло произойти, причем с любым спортсменом на Олимпиаде. Но почему-то затянулось. Видимо, чтобы интригу все пообсуждали. Как в суде можно затянуть немного вопрос, а потом сказать: "Все нормально, все окей". А можно сразу объявить. Если затягивают, это играют на руку нашим оппонентам и на психологическое давление нашей команды. Даже если результат будет отличный, скажут: "Вы молодцы, получайте свою медаль". Но давление за эти три дня уже точно было оказано", – заявила Журова.

Она уточнила, что некоторые источники сообщают, что сомнительный допинг-тест был сдан еще до Игр в Пекине. И если пробу взяли еще до Олимпиады, возникает вопрос, как ВАДА допустила спортсмена на Олимпиаду с сомнительным тестом. Из этого следует, что она сделала это умышленно, не дав возможность какой-то команде заменить спортсмена с таким тестом.

"Если мне кто-то скажет, что это не политика, я скажу, извините, это не так. ВАДА должна реагировать моментально и ни одного спортсмена на Олимпиаду даже с подозрительным тестом не допускать. Если вы знали это до Пекина, почему этот человек оказался на Олимпиаде? Даже если это будет иметь отношение к россиянам. Команда могла бы его или ее, этого спортcмена заменить на другого. И абсолютно нормально завоевать свою медаль. А так выходит, что это умышленно держалось в тайне. Что, у них проб не было? Конечно, были. У меня тогда вопросы и претензии к ВАДА огромные", – заключила парламентарий.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в свою очередь, отметила, что также не понимает, в чем дело.



Татьяна Навка олимпийская чемпионка в танцах на льду Единственное, что могу сказать, это то, что никакой допинг не поможет в фигурном катании выполнить сложнейшие элементы. Фигурное катание – это не тот вид спорта, в котором помогает допинг.

Она выразила надежду, что данная ситуация разрешится в пользу России, а все случившееся окажется злой шуткой.

Ранее СМИ сообщили, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Данную ситуацию позже прокомментировали в Федерации фигурного катания. Председатель тренерского совета Федерации Елена Чайковская отметила, что российских фигуристов много раз проверяли на допинг перед Олимпиадой в Пекине, поэтому его использование исключено.

