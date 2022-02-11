Названа причина задержки проверки допинг-пробы фигуристки Валиевой

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) назвали причину задержки проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.
Информация о неблагоприятном результате анализа российской фигуристки была получена РУСАДА 7 февраля. Однако произошла задержка проверки пробы. Причиной послужил рост заболеваемости коронавирусом среди персонала лаборатории Стокгольма, а также соблюдение карантина из-за волны COVID-19, сообщается на сайте организации.
После получения агентством заключения из лаборатории спортсменка была уведомлена о возможном нарушении антидопинговых правил. Также ее временно отстранили от участия в соревнованиях.
9 февраля состоялось заседание Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК). В этот же день было принято решение о снятии временного отстранения.
В связи с тем что спортсменка является несовершеннолетней, в РУСАДА инициировали проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Его цель – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил.
7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Позднее появились сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря прошлого года, дала положительный результат на триметазидин.
В Олимпийском комитете России сообщили, что принимают исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
В комитете пояснили, что допинг-проба Валиевой была взята не во время Олимпиады, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.
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