CAS огласит решение по делу Валиевой 14 февраля

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Спортивный арбитражный суд (CAS) представит решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 14 февраля. Об этом сообщается на сайте суда.

"Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что суд примет решение 13 февраля в 20:30 по пекинскому времени (15:30 по московскому времени). Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.

Кроме того, суд зарегистрировал апелляцию Международного союза конькобежцев об отмене временного отстранения Валиевой от участия в соревнованиях. Она будет рассмотрена вместе с жалобами Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

7 февраля российские фигуристы победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения россиян задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортсменка была временно отстранена от выступлений и тренировок, однако 9 февраля данное решение было отменено.