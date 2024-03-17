В МОК заявили, что опасаются более агрессивных заявлений РФ об Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет опасается, что со стороны РФ и российского правительства будут звучать все более агрессивные заявления. Об этом пишет Insidethegames со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.

Он также подчеркнул, что условия участия россиян в Олимпиаде в Париже не изменятся. Говоря о заявлении министра спорта РФ Олега Матыцина, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры, Бах отметил, что "из России поступает много противоречивых заявлений" и он не будет все их комментировать.

Глава комитета напомнил, что МОК уже сообщил условия участия россиян в Играх. По его словам, "в Париже будут рады тем, кто готов их уважать". Между тем Олимпийский комитет России (ОКР) предупредил спортсменов, что согласие с критериями допуска может привести к нарушению российского законодательства.

Глава ОКР Станислав Поздняков говорил, что одним из критериев по допуску россиян в нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 в Париже может стать пункт об осуждении СВО.

Между тем вице-президент МОК Джон Коутс предположил, что около 40 россиян могут присоединиться к Олимпийским играм. Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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