17 марта, 11:22Спорт
В МОК предположили, что на Олимпиаду в Париже поедут около 40 россиян
Фото: ТАСС/Michael Kappeler/dpa/picture-alliance
Около 40 россиян могут присоединиться к Олимпийским играм в Париже, пишет Reuters со ссылкой на вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса.
"Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию. И тогда все, кто подготовлен в российских военных клубах (ЦСКА и "Динамо". – Прим. ред.), не поедут", – сказал он.
Очевидно, продолжил Коутс, ряд атлетов из РФ откажется от участия. На этом фоне вице-президент МОК предположил, что к Олимпиаде присоединятся около 40 россиян.
Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует менять условия допуска спортсменов из РФ и Белоруссии до Олимпиады в Париже. Их реализация будет обсуждаться 19 марта.
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