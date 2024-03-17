В МОК предположили, что на Олимпиаду в Париже поедут около 40 россиян

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Около 40 россиян могут присоединиться к Олимпийским играм в Париже, пишет Reuters со ссылкой на вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса.

"Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию. И тогда все, кто подготовлен в российских военных клубах (ЦСКА и "Динамо". – Прим. ред.), не поедут", – сказал он.

Очевидно, продолжил Коутс, ряд атлетов из РФ откажется от участия. На этом фоне вице-президент МОК предположил, что к Олимпиаде присоединятся около 40 россиян.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует менять условия допуска спортсменов из РФ и Белоруссии до Олимпиады в Париже. Их реализация будет обсуждаться 19 марта.

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