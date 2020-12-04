Завершена проходка тоннеля на Троицкой линии метро

17:53
Фото: vk.com/mossobyanin
В столице окончили проходку тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов" в Московском метрополитене. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети "ВКонтакте".
Работы идут на Троицкой линии подземки. "Между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов" щит прошел больше 2 700 метров на глубине до 30 метров в условиях плотной городской застройки районов Обручевского и Коньково", – говорится в публикации мэра. По словам Собянина, строительство сейчас продолжается активно на всех участках первой очереди.
"Метростроевцы действительно ежедневно делают колоссальную филигранную работу, потому что строить в условиях уже сформировавшегося города – с домами, дорогами, километрами подземных коммуникаций – все это похоже на работу хирурга на "городском теле", – написал глава города.
Известно, что Троицкая линия (проектное название – Коммунарская) пройдет от станции МЦК Крымская до городского округа Троицк в ТиНАО.
Новой линией начнут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно, отметил Сергей Собянин.
Ранее градоначальник осмотрел ход строительства станции метро "Славянский мир". По его словам, сейчас вся линия от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" находится на стадии стройки.
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