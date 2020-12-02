Бочкарев рассказал о работах на пяти станциях Троицкой линии метро

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, программа развития метро в столице идет по плану.

По его словам, пять станций сооружаются на Троицкой линии в рамках первого этапа. Там уже завершено возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций. Также специалисты начали проводить земляные работы.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что проходка тоннелей ведется на всем протяжении первой очереди строительства участка Троицкой линии. На участках между станциями "Улица Генерала Тюленева" и "Славянский мир", а также между "Славянским миром" и "Мамыри" завершено строительство четырех однопутных тоннелей.

"Все пять станций будут оформлены в современном стиле и будут иметь индивидуальный образ. Их архитектурный облик уже утвержден", – рассказал Кравцов.

Ранее специалисты завершили строительство соединительной линии между Большой кольцевой (БКЛ) и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро. Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что соединительную линию возводили горным способом на глубине около 60 метров в твердых породах известняка.