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15:54

Завершено возведение колонн на станции "Мамыри" Троицкой линии метро

город строительство метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители завершили возведение колонн на станции "Мамыри" Троицкой линии метро. Об этом заявили в департаменте строительства Москвы.

"Завершено возведение колонн на платформенной части станции метро "Мамыри" Троицкой линии метро. Ведутся подготовительные работы для устройства верхнего уровня станционного комплекса", – приводит Агентство "Москва" слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

В департаменте добавили, что всего на Троицкой линии Московского метрополитена будет введено 16 станций. Планируется, что станция "Севастопольский проспект" будет пересадочной со станции Крымская МЦК. Кроме того, "Коммунарка" окажется первой пересадочной станцией, введенной на территории ТиНАО.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о работах на пяти станциях Троицкой линии метро. По его словам, специалисты начали проводить земляные работы.

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