Три станции юго-западного участка БКЛ метро планируют открыть к концу года

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Три станции юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть для пассажиров к концу 2021 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Это "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Работы находятся на высокой степени готовности, мы продолжаем по всем станциям работы по оснащению их инженерными коммуникациями, начнем уже скоро выполнять финальные отделочные работы. Перед нами стоит задача завершить строительство этого участка к концу года", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что три новые станции БКЛ метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Это станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ.
Кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.
Готовы тоннели между станциями БКЛ метро "Нижегородская" и "Текстильщики"
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