Власти столицы назвали главную причину ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нарушение правил дорожного движения стало главной причиной ДТП с пострадавшими в столице, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
"Главная причина ДТП с пострадавшими в городе – нарушения правил дорожного движения самими водителями... Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только в прошлом году из-за этого произошло 2 510 ДТП и погибло 140 человек. Несоблюдение очередности проезда, 1 348 ДТП случилось, так как водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что также зачастую водители нарушают правила проезда пешеходных переходов, за прошлый год произошло 904 аварии, потому что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту. Затем идут нарушения правил перестроения, управление автомобилем в нетрезвом виде, проезд на красный свет светофора, выезд на встречную полосу и другие.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал введение нормы о лишении прав за три грубых нарушения ПДД. В частности, он выразил согласие с тем, что необходимо применять меры в отношении водителей, которые проезжают на красный свет.
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