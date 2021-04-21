Столичные причалы и набережные готовы к старту навигации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Подготовка к старту навигации столичных причалов и набережных завершена, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Работы проводили специалисты комплекса городского хозяйства.

Открытие навигации состоится в конце апреля.

"После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", – отметил Бирюков.

Он добавил, что был произведен точечный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов. Кроме того, на причалах обновили разметку.

На Северном речном вокзале проводилась отдельная подготовка к старту навигации. Там, кроме стандартной промывки и уборки территории, провели работы по организации диспетчерской и береговых служб.

"Налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", – рассказал заммэра.

Ранее навигация по Москве-реке от моста Багратион до Южного речного вокзала открылась раньше срока. Изначально старт навигации был запланирован на 24 апреля. Позднее он был перенесен на 13-е число. Такое решение объяснялось благоприятными гидрометеорологическими условиями.

