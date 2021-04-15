Обновление дорожной разметки после зимы началось в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комплекс городского хозяйства начал работу по обновлению разметки на дорогах Москвы по окончании зимнего периода, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров. Дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения", – уточнил Бирюков.

Он отметил, что разметка будет обновлена на основных транспортных артериях и улицах столицы, причем в первую очередь рядом с дошкольными, учебными и медицинскими учреждениями, театрами, парками и крупными транспортно-пересадочными узлами. Специалисты обновят разделительные линии, стрелки, указывающие направления движения, и знаки-дублеры "Ограничение скорости", "Фотовидеофиксация" и "Осторожно, дети".

"В общей сложности будет размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, 200 "вафельниц", – пояснил вице-мэр.

Сергей Собянин ранее поручил завершить уборку Москвы не позднее 30 апреля. За месяц работникам предстоит убрать внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру. Кроме того, им предстоит уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства.

Также работы проведут на объектах энергосбережения, территориях организаций и предприятий.