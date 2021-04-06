Собянин поручил завершить весеннюю уборку Москвы не позднее 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Сергей Собянин поручил завершить уборку Москвы не позднее 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Традиционные весенние работы по уборке и благоустройству города начались 1 апреля. И, несмотря на позднее схождение снежного покрова, мэр Москвы поручил закончить работы до конца месяца.

За месяц работникам предстоит убрать внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру. Кроме того, им предстоит уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства.

Также работы проведут на объектах энергосбережения и территориях организаций и предприятий.

"Запланирована высадка свыше 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников. Также будут проведены четыре общегородские мойки проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон", – добавили в пресс-службе.

Там отметили, что для проведения работ будет задействовано свыше 43 тысяч рабочих и свыше 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, в том числе 3,8 тысячи подметально-уборочных и 2,4 тысячи поливально-уборочных машин, 11,9 тысячи единиц вспомогательной техники.

24 апреля состоится традиционный общегородской субботник, в котором смогут поучаствовать школьники, студенты и прочие жители Москвы, которые хотят помочь в благоустройстве города после зимы.

"Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах – приводить в порядок газоны, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников", – заключили в пресс-службе, отметив, что во время субботника будут соблюдаться все ограничительные противокоронавирусные меры.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой. По его словам, это один из самых крупных объектов благоустройства 2020–2021 годов.

Магистраль протянется на 14,2 километра. В нее войдут улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4.