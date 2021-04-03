Собянин: более 75 км воздушных проводов убрали под землю в столице в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в 2020 году под землю убрали более 75 километров проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в ВКонтакте.

"Для сравнения – это отрезок, почти равный длине МЦД-2", – написал он.

По словам градоначальника, провода были убраны на многих центральных улицах Москвы, также в районе Киевского вокзала. На территории Северного речного вокзала были проведены самые масштабные работы.

"Вспомните, как выглядел центр города с висящими проводами. Они закрывали все: и небо, и архитектуру. А теперь – приятно посмотреть", – написал мэр.

Ранее Сергей Собянин предложил с помощью голосования на портале "Активный гражданин" определить новый бренд столичных ярмарок.