Москвичам рассказали о генеральной уборке в городе

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве специалисты проводят генеральную уборку с применением воды и специальных моющих средств. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города.

В частности, в субботу, 10 апреля, проводилась вторая промывка дорог с шампунем после зимы.

"Городские службы промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метрополитена, объектам социальной сферы, торговли", – прокомментировал Бирюков.

Он добавил, что в труднодоступных местах работы выполняются вручную. При этом обработка дорог происходит в два этапа – сначала их промывают шампунем, а после – обычной водой. Моющее средство безопасно и не содержит кислот и щелочей.

Кроме того, в Москве идут работы по промывке фасадов и цоколей зданий. В субботу специалисты промывали фасады на Садовом кольце.

"Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", – добавил вице-мэр.

Он уточнил, что данные работы ведутся только в теплое время года.

Также Бирюков подчеркнул, что до конца апреля в городе промоют 1,1 тысячи памятников. Монументы будут очищать по разным технологиям: титановые памятники промоют нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. При этом все средства не вредят окружающей среде и поверхности сооружений.

Уточняется, что для промывки крупных памятников используются автогидроподъемники и поливомоечные машины, небольшие монументы чистят вручную, особенно это касается композиций с мелкими деталями.

"Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", – заключил Бирюков.

Сергей Собянин поручил завершить уборку Москвы не позднее 30 апреля. За месяц работникам предстоит убрать внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру. Кроме того, им предстоит уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства.

Также работы проведут на объектах энергосбережения и территориях организаций и предприятий.

