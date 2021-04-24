Парад судов в честь открытия пассажирской навигации. Прямой эфир

Под торжественную музыку оркестра в столице открылась летняя пассажирская навигация. С этого дня передвигаться по Москве и между городами можно будет не только по дорогам, но и по воде. По этому случаю на Москве-реке проходит парад судов разных судоходных компаний.
Сорок теплоходов проследуют по маршруту от Новоспасского моста до Андреевского пешеходного моста. Суда проплывут мимо Кремля, храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", Парка Горького, памятника Петру I и других знаковых мест столицы, которыми любят любоваться туристы во время речных прогулок.
Пассажирская навигация подразумевает под собой не только круизные и прогулочные рейсы, но и регулярные транспортные маршруты. От Северного речного вокзала запустят теплоход, на котором, как на автобусе, можно будет быстро добраться до подмосковных Химок. В часы пик будут действовать скидки, оплатить проезд можно будет с помощью карты "Тройка".
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