Собянин рассказал о работах по восстановлению фресок Сретенского монастыря

16:10
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин заявил о предстоящем восстановлении уникальных фресок начала XVIII века в Сретенском монастыре. Об этом сообщается на странице градоначальника в "ВКонтакте".
"Москва – современный, динамичный город. Очень важно при создании нового бережно относиться к нашему историческому наследию. В своей работе мы уделяем этому большое внимание", – отметил Собянин.
Он рассказал, что каменный собор был построен в 1679 году на месте древнего деревянного храма, а уникальные фрески были выполнены костромскими мастерами в 1707 году.
В 1925 году монастырь был закрыт и переоборудован под общежитие для офицеров. В связи с этим церковь была разделена на несколько этажей, а также были построены деревянные перекрытия и установлены печи.
При этом обшивка здания оказалась нарушена, что привело к протечкам. Именно это стало причиной ухудшения состояния фресок.
"В 1958–1962 годах фасад собора отреставрировали, к 1990-му восстановили позолоченные узорные кованые кресты, но состояние фресок оставалось плачевным. Выделенные правительством Москвы средства пойдут на реставрационные работы", – заключил Собянин.
Ранее в Москве началась подготовка к реставрации двух значимых столичных памятников архитектуры – комплекса Симонова мужского монастыря на Восточной улице и колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины.
Разрешение на проведение работ будет выдано только после рассмотрения и согласования в Мосгорнаследии. Сама реставрация пройдет под контролем экспертов ведомства.
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