"Московский патруль": следователи завершили расследование дел о краже дизеля в Подмосковье

Следователи МВД завершили предварительное расследование нескольких уголовных дел о краже дизеля со склада в Подмосковье. Фигурантов много – больше 70 человек.

В преступной схеме, по мнению следователей, состояли руководитель склада, охранники, водители бензовозов и машинисты локомотивов – именно они расписывались за горючее, которого на территории уже не было. Похищенное злоумышленники тайно вывозили и продавали по низкой цене.

За несколько месяцев преступники, таким образом, украли более 1,5 миллиона литров дизельного топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.