Дайвер озвучил возможные причины ЧП с пропавшей в Египте россиянкой

Фото: телеграм-канал SHOT

Вероятной причиной ЧП с пропавшей во время дайвинга жительницей Санкт-Петербурга могло стать нарушение допустимых пределов и игнорирование плана погружения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на дайвера, который приближен к происшествию.

Дайвер предполагает, что повлиять на ЧП могло кислородное отравление, из-за которого россиянка оказалась на еще большей глубине. По его словам, группа занималась не рекреационным дайвингом, а техническим, поэтому шанс выжить у девушки небольшой.

Он также утверждает, что группа планировала погрузиться на 60 метров. Это максимально допустимая глубина, если дышать воздухом, отмечает специалист.

"Но они пошли чуть глубже, получили кислородное отравление и провалились еще глубже – на 110 или 120 метров. Чтобы ходить глубже 60 метров, нужно использовать газовые смеси", – рассказал дайвер.

При этом он отметил, что кислородное отравление может быть смертельным, однако есть несколько факторов. Например, течение могло усилить насыщение кислородом.

Дайвер также сообщил, что пропавшую россиянку пытался искать Ахмед Габр, который является рекордсменом по глубокому погружению с аквалангом на глубину 332,5 метра, однако поиски завершились безуспешно.

Другой дайвер сравнил нарушение предельной глубины погружения с превышением разрешенной скорости, поэтому, по его словам, последствия такого могут быть серьезными.

Семья пропавшей девушки надеется, что ее найдут живой, добавляет собеседница издания, которая также занималась дайвингом.

Ранее россиянка Кристина Осипова пропала в Хургаде при глубоководном погружении. Осипову никто не видел с 25 августа. В этот день она вместе с супругом занималась глубоководным погружением. Атташе генконсульства РФ Алексей Жиляев уточнил, что на большой глубине муж и жена потеряли сознание. Компьютер зафиксировал, что максимальный уровень погружения составил 122 метра. Позже мужчина всплыл. Когда он пришел в сознание, жены рядом не оказалось.

В Египте запретили плавание и дайвинг у берегов Хургады после нападения акулы