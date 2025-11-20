Роман Стивена Кинга "Оно" начали изымать из продажи

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Роман Стивена Кинга "Оно" начали снимать с продажи на маркетплейсах и в книжных магазинах, передает ТАСС.

Книгу на русском языке почти невозможно обнаружить на российских маркетплейсах. При этом издание на английском все еще доступно. Кроме того, роман оказался в дефиците в книжных магазинах.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что данная продукция может быть запрещена в России или нарушать правила площадки.

"На маркетплейсе круглосуточно функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающий модерацию карточек товаров <...> Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины", – пояснили в компании.

По данным СМИ, "Оно" также отсутствует на полках нескольких интернет-магазинов, реализующих книжную продукцию.

Ранее силовики задержали трех сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Деятельность нарушителей продолжалась с ноября 2023 по сентябрь 2024 года – работники издавали и продавали книги с запрещенными темами. За все время сотрудники издательства успели продать более 1 000 книг.