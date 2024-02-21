В АКИТ назвали неактуальным список подлежащих изъятию книг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Появившийся в Сети список книг, который подлежит изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение), в настоящий момент неактуален и не имеет отношения к действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

Он подтвердил факт существования такого перечня, однако сам список был создан в период обсуждения законопроекта в Госдуме. По словам Соколова, отрасль хотела показать, что могло бы подпасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии.

В свою очередь, первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов поддержал снятие с продажи книг с ЛГБТ-тематикой.

"Дело в том, что я не знаю этого списка и я его не видел, я думаю, там написано, что этот список составлен ассоциацией книготорговцев, это не какой-то официальный документ, это общественная инициатива в каком-то смысле или корпоративная инициатива", – сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Парламентарий заявил, что у классиков есть книги "не для свободной продажи". По его словам, в целом это правильное явление. Шолохов добавил, что изъятие таких произведений является верным решением.

"Думаю, что это в целом правильное действие, но единственное, я оставляю это "но", не понимая, что именно находится в этом списке", – добавил депутат.

Между тем маркетплейс "Мегамаркет" подтвердил, что изъял из продажи книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. В перечне числились произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Вирджинии Вульф, Оскара Уайльда и других.

Площадка уточнила, что список был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе АКИТ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор организовал проверку в отношении сервиса для изучения языков Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ. Проверить платформу призвала правозащитная группа "Радетель", однако в ведомстве уточнили, что не получали уведомления от общественников.