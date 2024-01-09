Милонов призвал усилить надзор за нарушением морали со стороны публичных людей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал дополнить Административный и Уголовный кодексы РФ положениями, которые могли бы контролировать нарушение общественной морали публичными людьми во время их выступлений. Об этом сообщает RT.

Подобное предложение Милонов выдвинул на фоне ситуации с солистом группы "Щенки" Максимом Тесли, который во время своего концерта выступал перед зрителями в одном носке на половом органе.

"Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешевого хайпа. Наверное, необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий", – заявил депутат.

При этом, по словам Милонова, наказания не должны быть "слишком суровыми". Однако оставаться без внимания общественности такие ситуации не должны, уверен он.

После инцидента с ненадлежащим видом во время концерта Тесли задержали в аэропорту Пулково. Музыканта намерены привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Некоторые правозащитники планируют добиться того, чтобы солиста группы привлекли к ответственности по делу о пропаганде ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

