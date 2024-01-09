Солиста группы "Щенки" задержали в аэропорту Пулково

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Солиста музыкальной группы "Щенки" Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, он хотел покинуть Россию. Об этом в своем телеграм-канале заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, музыканта привлекут в ответственности за мелкое хулиганство, также в ближайшее время состоится судебное заседание. Мизулина рассказала, что Тесли на концерте группы 8 января в петербургском клубе MOD вышел в одном носке на половом органе. По некоторой информации, во время своего выступления солист упал и оказался перед зрителями голым.



После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал в своем телеграм-канале, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с "Говорит Москва", что клубу устроят проверку.

"Теперь мы гадаем, будет ли он в таком виде выступать в исправительной колонии или его попросят надеть серую униформу, когда он будет исполнять для заключенных свои хиты. Мы все подключились. Устроим, конечно (проверку. – Прим. ред)", – сказал Милонов.

Депутат также добавил, что клубу, где выступила группа, могут найти другое применение, например открыть студию детских танцев.

Ранее сообщалось, что юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) могут привлечь к уголовной ответственности за высказывания в отношении СВО. По словам депутата Госдумы Андрея Лугового, прощать такие поступки нельзя. Он сказал, что уже направил обращение в Генпрокуратуру и призвал ведомство обратить внимание на Галкина.